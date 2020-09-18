أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بمنع دخول مواطني دول " اليمن وفرنسا والأرجنتين " من دخول القادمين منها الي الاراضي الكويتية . كان مجس الوزراء الكويتي، أصدر قرارا بإضافة الدول التالية: (اليمن - فرنسا - الأرجنتين) الى قائمة الدول الممنوع من دخول البلاد وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما اصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا أخر برفع جمهورية سنغافورة من الدول الممنوعة. وكان مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق اصدر قائمة بــ أكثر من 30 دولة لمنع دخول القادمين اليها من دخول الأراضي الكويتية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من بينهم دولة عربية.. الكويت يصدر قرارا بمنع دخول القادمين من 3 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.