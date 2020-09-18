بعد اتفاق القاهرة وأثينا.. أردوغان يستسلم: مستعدون للحوار مع مصر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استعداد بلاده للحوار مع مصر.
وقال أردوغان خلال حديث للصحفيين، "لا مانع لدينا في الحوار مع مصر.. لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".
وفي سياق آخر، أكد أن تركيا مستاءة من قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج بالتنحي عن منصبه.
وكان رئيس الحكومة الليبية المدعومة من تركيا، فايز السراج أعلن مساء الأربعاء، رغبته في تسليم السلطة لإدارة جديدة في أكتوبر وسط محادثات بشأن إنهاء الصراع في البلاد.
ووفقًا لـ"رويترز"، أكد أردوغان أنه "مستعد للحوار مع اليونان في دولة ثالثة أو عبر الفيديو".
لكنه أشار إلى أن سحب سفينة التنقيب "عروج ريس" إلى الميناء تعتبر خطوة لها مغزاها، مشيرا إلى أنها ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.
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