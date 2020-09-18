إيران في وضع صحي خطير.. 3049 إصابة جديدة و144 وفاة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 144 حالة وفاة و3049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيرانية في بيان إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 416,198 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 23,952 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية.

وأشارت الصحة الإيرانية إلى أن 3896 مصابًا بالمرض بحالة صحية حرجة يخضعون للعناية المركزة داخل المستشفيات.

وأوضحت الصحة، أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 13 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، 15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًا أكثر من 30 مليون حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 943 ألف حالة.