صفعة مؤلمة.. أردوغان: تركيا مستاءة من قرار السراج بالتنحي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا مستاءة من قرار رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج بالتنحي عن منصبه.

وفي خطوة قلبت موازين المشهد في ليبيا، أعلن رئيس الحكومة الليبية المدعومة من تركيا، فايز السراج مساء الأربعاء، رغبته في تسليم السلطة لإدارة جديدة في أكتوبر وسط محادثات بشأن إنهاء الصراع في البلاد.

وقال السراج في اعلانه للتنحي "أعلن رغبتي الصادقة في تسليم واجباتي للسلطة التنفيذية التالية في موعد لا يتجاوز نهاية أكتوبر".

واضاف "نأمل ان تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلس رئاسي جديد ورئيس وزراء".

وذكر أن الحكومة الليبية "لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، إذ كانت تتعرض للمؤامرات الداخلية والخارجية.. واجهنا هذه الصعوبات منذ اليوم الأول".

ورحب السراج بما تم، قائلا "إعلانه إلى حدود الساعة في المشاورات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة"، مضيفا "ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد".

وترأس حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في 2015 نتيجة لاتفاق سياسي تدعمه الأمم المتحدة يهدف إلى توحيد ليبيا واستقرارها بعد الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.