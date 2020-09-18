تحذير سعودي لسكان مكة المكرّمة.. تفاصيل

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، من طقس اليوم بسبب الأمطار الغزيرة التي ستشهدها المنطقة خلال الساعات القادمة.

ودعت المديرية في بيان لها الجميع الي ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية ، اليوم، قد توقعت ان تشهد سماء" أضم والطائف، وميسان، والعرضيات" سحب رعدية ممطرة.

كما حذرت من نشاط كبير للرياح السطحية مصحوبا بحالة من شبه انعدامٍ في الرؤية حتى الساعة السابعة مساءً.