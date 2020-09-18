قبرص: تركيا تنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام

وبحسب وكالة الأنباء القبرصية، جاءت تصريحات كوشوس فى بيان نشر مساء أمس الخميس، فى أعقاب بيان وزارة الخارجية التركية، تعليقًا على التزام الأمين العام للأمم المتحدة، وتصميمه على عقد مؤتمر حول القضية القبرصية بناء على ما تم الاتفاق عليه فى مأدبة العشاء التى كانت ببرلين فى نوفمبر 2019.
وقال كوشوس، إنه "من الواضح أن تركيا تضع شروطًا وأحكامًا جديدة لحضور المحادثات، وترفض ما اتفق عليه الزعيمان فى قبرص فى أغسطس 2019، وكذلك فى برلين بحضور الأمين العام فى نوفمبر 2019، وأنها ترفض استئناف المحادثات من حيث توقفت فى كران مونتانا".
وأوضح متحدث الحكومة القبرصية أن تركيا تريد من الجانب القبرصى اليونانى قبول المساواة السياسية على الشكل الذى تتصوره تركيا نفسها، وليس وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات القبرصية رفيعة المستوى والتقارب التى جرت على طاولة المفاوضات.
وأضاف أن تركيا تريد أيضًا استئناف المحادثات ليس من حيث توقفت، ولكن على أساس جديد، منوهًا إلى أن أنقرة تريد الدخول فى إجراء جديد من أجل حل الدولتين فى قبرص.
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