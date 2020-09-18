الكويت تسجل 704 إصابات جديدة بــ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن ارتفع لــ 98,528 حالة.

كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 580 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الأن.

ورصدت الصحة الكويتية 865 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 88776 حالة منذ بداية الأزمة وحتي اليوم.