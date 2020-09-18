الكويت تسجل 704 إصابات جديدة بــ كورونا

وأوضحت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الآن ارتفع لــ 98,528 حالة.
كما سجلت الصحة الكويتية 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي 580 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الأن.
ورصدت الصحة الكويتية 865 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 88776 حالة منذ بداية الأزمة وحتي اليوم.
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