بدون إصابات.. حريق ضخم بمستودع أخشاب في السعودية

شب حريق ضخم في مستودع للأخشاب في مدينة تبوك السعودية، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الدفاع المدني في المدينة للسيطرة على الحريق وإخماده.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة تبوك الرائد عبد العزيز الشمري، أنّ "فرق الدفاع المدني باشرت بلاغًا عن حريق اندلع في مستودع للأخشاب بمساحة 500 متر مربع تقريبًا".

وأكد الشمري أنّه "تمت السیطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقیام بعملیات التبريد.

وأفاد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني في منطقة تبوك الرائد عبد العزيز الشمري لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفیات".