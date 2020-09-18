الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقا مع سانوفي وجلاسكو لشراء 300 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، شراء 300 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تطوره شركتا سانوفي وجلاسكو سميث كلاي، رغم عدم الموافقة عليه بعد.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيديس، عبر حسابها على موقع "تويتر": "خطوة جديدة أقرب لتحقيق استراتيجية خروج آمنة من الأزمة التي يمر بها مواطنوا أوروبا والعالم كله".

وكانت شركتا سانوفي الفرنسية، وجلاسكو البريطانية قررتا التعاون لتصنيع لقاح مضاد لمرض كورونا آملين في الوصول له والموافقة عليه العام المقبل.

في المقابل، ستمول المفوضية الأوروبية جزءًا من التكاليف الأولية التي يتحملها منتجو اللقاحات.

وتأتي تلك الصفقة بعد اتفاق مع الولايات المتحدة بشرائها 100 مليون جرعة مقابل 1.2 مليار دولار، مع احتمالية بيع 500 مليون جرعة إضافية لواشنطن، و60 مليون جرعة لبريطانيا.