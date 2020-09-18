نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايلاند تسجل أول وفاة بكورونا خلال أكثر من 100 يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت تايلاند، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال أكثر من 100 يوم، والتي راح ضحيتها مواطن مسلم عاد مؤخرا من رحلة خارج البلاد.

ووفقا لما قاله مسؤول في قطاع الصحة في تايلاند، فإن الضحية كان يبلغ من العمر 54 عاما، وعاد إلى بلاده في بداية شهر سبتمبر الجاري من المملكة العربية السعودية ، حيث اشتغل مترجما في مكتب وزارة العمل بالسفارة التايلاندية في العاصمة الرياض.

وتابع:" وفور وصوله، تمت معالجته في مستشفى بالعاصمة بانكوك لمدة أسبوعين قبل أن يفارق الحياة اليوم الجمعة، ليصبح، بالتالي، التايلاندي الـ59 الذي يفارق الحياة متأثرا بوباء كورونا منذ بداية الجائحة في البلاد وأول حالة وفاة بهذا الفيروس خلال الـ 108 أيام الأخيرة".

وأضاف:"والمتوفي، واسمه، محاد مامين، ترك أسرة تتكون من زوجته وطفلين، تقيم في مدينة الرياض".

وتعتبر تايلاند من دول العالم الناجحة في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد والسيطرة عليه، حيث لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس منذ بداية شهر مايو الماضي، فضلا عن كون الإصابات التي سجلت في هذا البلد كان مصدرها خارجي، حيث انتقلت عبر السياح الأجانب والمسافرين الذين أخضِعوا بصرامة للحجر الصحي والعلاج عند تأكد الإصابات.