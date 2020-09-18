واشنطن تحظر رسميا "تيك توك" و"وي تشات".. وتحدد الموعد

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أنها ستحظر المعاملات التجارية الأميركية مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين "وي تشات" و"تيك توك" ابتداء من يوم الأحد.

وبموجب الحظر الأميركي، سيتعين على متجرين رئيسيين لتطبيقات الهاتف المحمول تديرهما أبل وغوغل، إزالة التطبيقات، كما يمنع أيضا على الشركات الأميركية تقديم خدمات من خلال" ويتشات"، كتحويل الأموال داخل الولايات المتحدة، حسبما ذكرت مراسلة "دوت الخليج" في واشنطن.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي من المتوقع أن يعلن فيه الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، ما إذا كانت الحكومة ستوافق أم لا على صفقة لشركة "أوراكل" للاستحواذ على حصة في "تيك توك"، وتصبح شريكا تقنيا للشركة في الولايات المتحدة.

ونقلت "الأسوشيتد برس" عن وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، قوله إن الحظر جاء "لمكافحة جمع الصين الخبيث للبيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين".

وكانت الحكومة قد قالت سابقا إن استخدام "تيك توك" وتنزيله للتواصل لن يكون معاملة محظورة، على الرغم من أن المراسلة على التطبيق "قد تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر" بالحظر، ولن يخضع الأشخاص الذين يستخدمونه للمراسلة لعقوبات.

وأثار بعض خبراء الأمن مخاوف من أن شركة "بايت دانس ليمتد"، الصينية التي تمتلك "تيك توك"، ستحافظ على إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بنحو 100 مليون مستخدم للتطبيق في الولايات المتحدة، مما يخلق خطرا أمنيا.