تركيا تغازل اليونان.. وتكشف "سبب" سحب سفينة المسح

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده سحبت سفينة المسح من شرق البحر المتوسط، لإعطاء الجهود الدبلوماسية مع اليونان فرصة، لكن ذلك لا يعني إنهاء العمليات التركية في المنطقة.

وعادت السفينة أوروتش رئيس لمياه قرب إقليم أنطاليا الجنوبي في تركيا، الأحد، بسبب ما قالت أنقرة إنه أعمال صيانة روتينية.

ومن ناحيتها، وصفت اليونان عودة السفينة بأنها خطوة إيجابية مبدئية لتهدئة التوتر بين البلدين بشأن الحقوق في الموارد الطبيعية والسيادة البحرية في شرق المتوسط.

وأضاف أردوغان للصحفيين في اسطنبول إنه مستعد للقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس شخصيا، أو عبر الاتصال المرئي لمناقشة سبل حل التوتر في شرق المتوسط.

وكانت العلاقات قد توترت بشدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، حيث توجد خلافات بين أنقرة من جهة وقبرص واليونان العضوين في الاتحاد من جهة أخرى.