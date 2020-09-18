كوريا الجنوبية تقاضى قسًا قاد تظاهرات وتسبب فى تفشى كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، كان جون أحد الشخصيات التى قادت احتجاجات حاشدة، وهى المظاهرات التى تسببت فى ثالث أكبر تفشى للعدوى فى البلاد، لمناهضة الحكومة المركزية فى سيول فى 15 أغسطس الماضى، رغم أن حكومة العاصمة الكورية الجنوبية كانت قد حظرت الاحتشاد.
وقرر القس جون، الذى أصيب بالفيروس التاجى فى النهاية، المضى قدمًا فى تنظيم الاحتجاجات، على الرغم من اكتشاف إصابة بعض أتباع كنيسة بوباء كورونا، الناجم عن الفيروس، قبل أيام من المظاهرات.
وتعتبر المدينة أن جون كان سببا فى تصعيب أعمال تتبع المصابين بتقديم وثائق مزورة حول أتباع كنيسة، وضم التفشى المرتبط بكنيسته أكثر من 1100 مصاب، ورصد جراء المظاهرات نحو 600 حالة عدوى.
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