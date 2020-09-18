أعداء فرنسا.. تنظيمات إرهابية تهدد استقرار الساحل الأفريقي

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لا يقتصر التواجد الإرهابي على تنظيم الدولة وحده فى منطقة الساحل الأفريقي ولكن حولت الجماعات الإرهابية تلك المنطقة لساحة تنافس فيما بينها لإثبات ذاتهم، حيث نسرد فى السطور التالية أخطر التنظيمات الإرهابية المتواجدة داخل الساحل الأفريقي.
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تنظيم الدولة
حضور تنظيم الدولة جاء حديثا حيث أصبح التنظيم مرتبط بـ أبو وليد الصحراوي منذ مايو 2015 حيث انشق عدنان عن حركة التوحيد والجهاد وبايع تنظيم الدولة، وأصبحت تتركز أنشطة جماعة تنظيم الدولة في منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتى دخلت مؤخرا في تنافس مع جماعة النصرة.
تلك الجماعة الإرهابية صنفتها فرنسا فى يناير الماضي على أنها كأكبر عدو لها فى المنطقة
النصرة
تعتبر تلك الجماعة الإرهابية فرنسا عدوها الأول.
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب
تأسس هذا التنظيم بين عامي 2006 و2007 بزعامة عبد المالك دروكدال والذى قتل بشمال أفريقيا خلال عملية فرنسية عسكرية فى شمال غرب مدينة تساليت المالية على الحدود مع الجزائر، فى بداية العام الحالي، حيث كان دروكدال الرجل الأخطر فى التنظيم نظرا لكونه خبير متفجرات في الجماعة الإسلامية المسلحة، وعليه صنع أجهزة متفجرة أدت إلى تنفيذ هجمات إرهابية راح ضحيته مئات المدنين.
حركة الشباب الصومالية
هى الحركة الأكثر دموية فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عام 2017، يقودها حاليا احمد عمر المعروف باسم أبو عبيد الصومالي حيث أعلنت تلك الحركة مبايعتها لتنظيم القاعدة فى 2012، الأمر الذى أدى إلى استمرار معاناة الصومال من الهجمات الإرهابية، التى تنفذها تلك الحركات الإرهابية المتطرفة.
داعش الصحراء
أما التنظيم الأكثر دموية وخطرا فى منطقة الساحل هو داعش الصحراء حيث أنه يتمركز في عدد من الدول الأفريقية بينها الصومال وليبيا وحوض بحيرة تشاد وفي منطقة الساحل الأفريقي، يقوده عبد الحكيم صحراوي، والذى يقوم خلال الفترة السابقة على تدريب الأطفال بهدف القيام بهجمات إرهابية.
سعى هذا التنظيم إلى الهيمة داخل الساحل الأفريقي لذلك ظهرت منافسة وحروب بينها وبين التنظيمات الأخري مثل تنظيم القاعدة من أجل توسيع رقعته، بهدف السيطرة على المنطقة.
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