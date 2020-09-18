وتشير الصور التي ألتقطتها شركة "ماكسار" المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء ومقرها كولورادو، إلى أن الجيش الكوري الشمالي يستعد لتنظيم موكب عسكري ضخم في العاصمة بوينج يانج في الذكرى الـ 75 لإنشاء الحزب الحاكم الشهر المقبل.
وأظهرت الصورة آلاف من الأشخاص تجمعوا بالقرب من ساحة كيم إيل سونج في بيونج يانج وهم يتدربون من على العروض التي سيتم تنفيذها في الموكب العسكري، حيث سيتم تنظيم الموكب في 10 أكتوبر المقبل بتمويل من حزب العمال الحاكم.
واعتادت كوريا الشمالية على تنظيم المواكب العسكرية لاستعراض جيشها وأنظمة تسليحها الجديدة خلال الاحتفاليات لتعزيز الوحدة في البلاد وتخويف أعدائها.
وتصر كوريا الشمالية على عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، وهو إدعاء اعترض عليه بشدة العديد من الخبراء الأجانب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأقمار الصناعية ترصد تحركات مريبة للجيش الكوري الشمالي.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.