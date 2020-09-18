العراق: الرد على اعتداءات تركيا سيكون مناسبا مع حجمها

أكد رئيسة هيئة المستشارين بالرئاسة العراقية، علي الشكري، أن تهديد حزب العمال الكردستاني لتركيا لا يبرر عدوانها على أراضي البلاد.
وأضاف الشكري في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن الرد على تلك الاعتداءات لا بد أن يكون مناسبًا مع حجمها.
ولفت إلى أن العراق اتجه إلى الدبلوماسية من خلال بيانات وزارة الخارجية والتوجه إلى الجامعة العربية.
وأوضح أن الرئاسة العراقية تحركت بخطوات مهمة متناسبة مع هذه المسألة، وأصدرت بيانات بشأن هذه الاعتداءات، مشيرًا إلى أن الجانب التركي يلجأ إلى الحجة التقليدية بأن هناك عناصر تهدد أمن أنقرة.
وأكد أن استخدام تركيا لهذا الموضوع غير مبرر للسكوت على اعتداءاتها.
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