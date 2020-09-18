شركة إسرائيلية تدشن خط رحلات بحرية بين دبي وحيفا

ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن شركة الشحن الإسرائيلية "MSC" تعتزم تشييد خط للرحلات البحرية بين ميناءي دبي الإماراتي وحيفا الإسرائيلي، على أن يبدأ في أبريل المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن خط الرحلات البحرية سيبدأ من ميناء دبي وينتهي في ميناء جنوة الإيطالي، مرورا بأبو ظبي وحيفا، حيث تمثل تلك الرحلات خطة مستقبلية لتقديم رحلات للإسرائيليين، تشمل رحلة طيران من إسرائيل إلى دبي، أو أبو ظبي لقضاء إجازة لعدة أيام، ثم ركوب السفينة الفاخرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإسرائيلية وضعت خط سير محتمل للرحلات، يبدأ من أبو ظبي أو دبي، ويمر بسلطنة عمان، بدعوى أنه من المتوقع دخول مسقط في اتفاق سلام مع إسرائيل، مرورا بالبحر الأحمر، وصولا إلى الأردن لقضاء يومين، وبعدها مصر لقضاء يومين فيها أيضا، على أن تنتهي الرحلة في ميناء حيفا على البحر المتوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن استكمال الرحلة السياحية إلى دول أخرى في البحر المتوسط، منها اليونان، على أن تنتهي تلك الرحلة في جنوة الإيطالية.