وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن خط الرحلات البحرية سيبدأ من ميناء دبي وينتهي في ميناء جنوة الإيطالي، مرورا بأبو ظبي وحيفا، حيث تمثل تلك الرحلات خطة مستقبلية لتقديم رحلات للإسرائيليين، تشمل رحلة طيران من إسرائيل إلى دبي، أو أبو ظبي لقضاء إجازة لعدة أيام، ثم ركوب السفينة الفاخرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الإسرائيلية وضعت خط سير محتمل للرحلات، يبدأ من أبو ظبي أو دبي، ويمر بسلطنة عمان، بدعوى أنه من المتوقع دخول مسقط في اتفاق سلام مع إسرائيل، مرورا بالبحر الأحمر، وصولا إلى الأردن لقضاء يومين، وبعدها مصر لقضاء يومين فيها أيضا، على أن تنتهي الرحلة في ميناء حيفا على البحر المتوسط.
ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن استكمال الرحلة السياحية إلى دول أخرى في البحر المتوسط، منها اليونان، على أن تنتهي تلك الرحلة في جنوة الإيطالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة إسرائيلية تدشن خط رحلات بحرية بين دبي وحيفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.