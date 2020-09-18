وزير الخارجية البحريني يتطوع لإجراء تجارب لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة البحرينية أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني تطوع لإجراء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا

وكان ولي العهد البحريني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، قد تطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة البحرينية على حسابها بموقع "تويتر"، صورة لولي العهد البحريني وهو يتطوع في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا.

وتجري هذه التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة G42، وتتمحور حول الفعالية والمناعة المكتسبة من اللقاح المطور من قبل شركة سينوفارم الصينية، بعد أن تمت الموافقة على الدراسة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة الصحة.

وتستمر مدة المشاركة في التجربة حوالي شهرين، وقد تمتد فترة المتابعة إلى 12 شهرا.

وفي وقت سابق، تطوع وزير المالية والاقتصاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا (كوفيد-19).