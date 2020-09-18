هولندا تجهز دعوى قضائية ضد بشار الأسد أمام المحكمة الدولية في لاهاي

تعد هولندا دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد أمام محكمة لاهاي الدولية، بتهم انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب واستخدام أسلحة كيماوية.
ووفق ما ورد في رسالة كتبها وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، للبرلمان اليوم الجمعة، فقد أبلغت سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، المختصة بالبت في النزاعات بين الدول.
وكتب بلوك قائلا: "اليوم تعلن هولندا قرارها محاسبة سوريا بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبخاصة التعذيب".
واستشهدت الرسالة بتعهد سوريا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.
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