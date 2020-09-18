نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة للهجوم على قاعدة عسكرية تركية في العراق في المقال التالي
وأوضحت وزارة الدفاع، أن الهجوم أسفر عنه مقتل جنديين تركيين، مشيرة إلى أن عناصر من حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) شنوا هجوما بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية "مخلب النمر"، ما أدى إلى مصرع جنديين وإصابة آخر.
وينفذ الجيش التركي منذ سنوات عمليات عسكرية ضد المسلحين الأكراد، وذلك ردا على هجمات نفذها أو خطط لها عناصر حزب العمال الكردستاني.
وكثفت تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف يونيو الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.
وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.
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