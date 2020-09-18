أخبار اليمن : الأرصاد: غبار ورياح تحد الرؤية ظهراً وضباب ليلاً

الأرصاد: غبار ورياح تحد الرؤية ظهراً وضباب ليلاًتوقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 الساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن الأجواء في المرتفعات ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة تشكل سحب ركامية متفرقة يصحبها هطول أمطار رعدية على امتداد المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية المحاذية للسهول الساحلية ورياح نشطة خلال ساعات الظهيرة تعمل على إثارة العوالق التربية.

وأشار إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لتشكل سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية والجنوبية.

فيما ستكون الرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والغبار خاصة على السواحل الغربية والجنوبية واتجاهاتها جنوبية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية وغربية على السواحل الغربية.

وذكر المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية ستكون صحوة ومغبرة نسبياً مع تشكل قطع متفرقة من السحب ونشاط في الرياح السطحية خلال ساعات الظهيرة تعمل على إثارة الأتربة والرمال خصوصاً في صحاري محافظات الجوف ومأرب.

وفي أرخبيل سقطرى بين المركز أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً ورياح نشطة جنوبية غربية تصل أقصى سرعة لها إلى 40 عقدة.

ونبه المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها عدم التواجد بمجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية خاصة على المنحدرات الجبلية وكذا سائقي المركبات على الطرق الجبلية من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والضباب.

وحث ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى.