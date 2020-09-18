كورونا يزجّ بـ150 مليون طفل إضافي في دائرة الفقر
كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للامومة والطفولة (يونيسف) بأن تفشي جائحة (كورونا) جعل 150 مليون طفل إضافي حول العالم في دائرة الفقر.
وقالت المنظمة في التقرير والذي نشر اليوم أن هناك زيادة منذ بدء تفشي الجائحة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.
وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، وحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في بيان صحافي ان "أكثر ما يثير القلق أننا أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها".
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