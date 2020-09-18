قصف صاروخى يستهدف عربات للجيش التركى فى إدلب شمال سوريا

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ"، قالت مصادر فى الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، إن "حاجزًا للقوات الحكومية السورية فى قرية كفر بطيخ جنوب شرق مدينة أريحا أطلق قذائف صاروخية على عربات عسكرية تركية قرب قرية معرزاف التى تبعد عن مكان الحاجز بحالى 3 كيلومترات، ما أدى لاحتراق واحدة وإعطاب الثانية".

وبحسب المصدر "لم يتعرض الجنود الأتراك لإصابات خطرة، وحاولت السيارات الأخرى الالتفاف وتجنب القصف الصاروخى".

وأضاف، أن "الطريق الذى تعرضت له الآليات العسكرية التركية هو طريق اعتيادى للقوات التركية التى تتجه من مدينة أريحا إلى معرة النعمان".

واعتبر المصدر القصف الذى تعرضت له القوات التركية هو "للضغط عليها بعد فشل المباحثات التى جرت بين الروس والأتراك منذ أيام فى انقرة، لخروج نقاط المراقبة التركية المتواجدة فى محافظتى حماة وإدلب، والتى أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية"، لافتًا إلى تظاهر المئات من مؤيدى الحكومة التركية، يوم أمس، أمام النقاط التركية للمطالبة برحيل النقاط التركية.

وبحسب الوكالة، أوضحت مصادر محلية فى إدلب أن "رتلاً عسكريًا تركيا دخل، اليوم الجمعة، عبر معبر كفرلوسين فى ريف إدلب الشمالى، يضم عربات مصفحة لنقل الجنود وأخرى تحمل مواد لوجستية باتجاه المواقع التركية فى ريف إدلب الجنوبى".

ومن جانبهم، قال مسؤولون أتراك، إن عدد عناصر القوات التركية فى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة شمال غرب سوريا، يبلغ أكثر من 15 ألف جندى، إضافة إلى مئات من الدبابات والعربات العسكرية.