المفوضية الأوروبية تتعاقد على 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لـ كورونا

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يعد هذا العقد هو الثانى للاتحاد الأوروبى نيابة عن أعضائه السبعة والعشرين، وسيوزع اللقاح وفقًا للتعداد السكانى والحاجة إليه فى الدول التى يمكنها أن تقرر منح جرعات منه لدول غير أعضاء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة: "فى الوقت الذى تشهد فيه العديد من الدول فى أوروبا موجات جديدة من الإصابات بعد فترة الصيف، أصبحت الحاجة للقاح آمن وفعال أكثر أهمية من ذى قبل، للتغلب على الجائحة وتداعياتها المدمرة على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".
كما تتفاوض لجنة الاتحاد الأوروبى على اتفاقيات مماثلة مع منتجين آخرين، مثل "جونسون أند جونسون" و"كيورفاك" و"مودرنا" و"بايوتك"، ووقعت بالفعل عقدًا مع "أسترازينيكا".
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