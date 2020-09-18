وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن توزيع التطبيقين، بالإضافة إلى أى تحديثات وشفرة برمجية ذات صلة من خلال متاجر تطبيقات الهاتف المحمول، سيكون محظورًا أيضًا.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدر أمرًا تنفيذيًا فى أغسطس الماضى، لحظر تيك توك فى الولايات المتحدة، منتصف هذا الشهر، إذا لم تشتره شركة أمريكية، معللاً ذلك بمخاوف أمنية بسبب بيانات المستخدم.
ولم يوافق البيت الأبيض على محاولة شركة البرمجيات أوراكل لشراء تطبيق تيك توك، المملوك لشركة بيتى دانس الصينية، معتبرًا أنه لم يكن بيعًا كاملاً للتطبيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن موعد حظر تيك توك ووى شات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.