مدان بالاغتصاب.. ملكة بريطانيا تجرد المنتج هارفي واينستين من وسام الإمبراطورية

رفعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية منتج هوليوود السابق هارفي واينستين من قائمة الشرف البريطانية، الجمعة، بعد إدانته بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مارس.

وبحسب قناة "سي إن إن"، أصدرت الملكة توجيهات بإلغاء تعيين هارفي واينستين في منصب القائد الفخري للقسم المدني لأفضل وسام الإمبراطورية البريطانية، الذي تقلده بتاريخ 29 يناير 2004، وإلغائه وشطب اسمه من السجل.

وتم تعيين هارفي وينستين قائدًا فخريًا لوسام الإمبراطورية البريطانية في 2004 لخدماته في صناعة السينما البريطانية.

وكانت الجائزة "شرفية"، لأنه لا يحمل جنسية إحدى دول مجموعة الكومنولث.

وحُكم على منتج هوليوود بالسجن 23 عامًا في مارس بعد أن وجدته هيئة المُحلفين مذنبًا بارتكاب جريمة جنسية إجرامية من الدرجة الأولى والاغتصاب من الدرجة الثالثة.