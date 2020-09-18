كورونا يفتك بإسرائيل .. أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن إصابة 5279 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تم اكتشافها بعد إجراء 57971 اختبارا لفيروس كورونا.
ويرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية تفشي الفيروس إلى 179071 إصابة، ووصفت الوزارة في بيان، حالة 581 مريضا بأنها خطيرة، من بينهم 158 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.
وارتفع عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في إسرائيل إلى 1196 شخصا منذ بداية تفشي الفيروس.
وأعلنت إسرائيل إغلاقا شاملا من أجل التصدي للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.
وتبحث الحكومة الإسرائيلية آلية للسماح للمواطنين المحتجين ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتنظيم المظاهرات.
وتقضي الآلية الجديدة، بحسب الاعلام الإسرائيلي، بتقسيم المتظاهرين إلى مجموعات متباعدة لا تزيد أي منها عن 20 شخصا.
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