بالفيديو.. ليفربول يقدم نجمه الجديد "المنتظر"

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، ضم لاعب الوسط الإسباني، تياغو ألكانتارا، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقدم النادي الإنجليزي نجمه الجديد بفيديو تم نشره على الموقع الرسمي لـ"الريدز" وحسابات الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتوقع أن تكلف الصفقة خزينة ليفربول 20 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.

وسيوقع النجم الإسباني على عقد لأربعة أعوام بحسب ما أفادت الوسائل الإعلام البريطانية.

وودع ألكانتارا، في وقت سابق، فريقه بايرن ميونيخ الألماني في رسالة مؤثرة، معلنا بذلك بشكل رسمي رحيله عن النادي البافاري مع التوجه للانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

ودافع ألكانتارا عن ألوان بايرن منذ 2013، لكنه فضل عدم تمديد العقد الحالي، الذي ينتهي في صيف 2021 لأنه يرغب بترك النادي البافاري، حيث حصد النجاح وتوج بلقب الدوري الألماني خلال مواسمه السبعة مع الفريق، كما رفع الكأس الألمانية 4 مرات وتوج هذا الموسم بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جرمان.