أخبار اليمن : علامة غير متوقعة على وجود ورم في الدماغ

علامة غير متوقعة على وجود ورم في الدماغ
كشف كبير أطباء الأنف والأذن والحنجرة الدكتور فلاديمير زايتسيف، أنه عندما تظهر في الأذن ضوضاء أو يسمع الشخص ما يقوله بقوة، قد تكون بداية حدوث ورم في الدماغ.
وقال الدكتور زايتسيف، إذا اختفت هذه الأعراض خلال بضع ثوان فالمسألة طبيعية.
وأضاف، ولكن قد تكون الضوضاء مقدمة لاحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية، أو ارتفاع حاد في مستوى ضغط الدم. ولكنها قد تشير أيضا إلى وجود ورم في الدماغ. لذلك يجب استشارة الطبيب.
وقال، "يطلق الجسم إشارات معينة ويطلب منا التعامل معها".
واشار الدكتور، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف جدران الأوعية الدموية والذين يعانون من أمراض عصبية مختلفة هم أكثر عرضة لظهور هذه الحالة عندهم، بحسب وكالة "نوفوستي".
مضيفاً، كما يمكن أن تظهر هذه المشكلة نتيجة انضغاط الجزء العنقي من العمود الفقري، أو انسداد تجويف الأنبوب السمعي، ويمكن أن نسمع حديثنا بقوة في حال التهاب العصب السمعي أو نتيجة تراكم الشمع في الأذن.
وأكد الدكتور كلما استشار الشخص الطبيب أسرع تزداد فرص حل هذه المشكلة دون ألم.
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