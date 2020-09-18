بالفيديو.. طائر بجع "عملاق" يقتحم مطعما لبنانيا

تفاجأ زوار مطعم للمأكولات البحرية في بيروت، بدخول طائر بجع بري وتجوله داخل المطعم بحثا عن الأسماك، لتنتشر فيديوهات كثيرة له داخل المطعم على وسائل الإعلام الغربية.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية فيديو للطائر العملاق أثناء دخوله المطعم المطل على كورنيش العاصمة اللبنانية بيروت، قادما من ناحية البحر.

وتجاوب أصحاب المطعم مع "مطالب" طائر البجع، وأطعموه أسماكا صغيرة، قبل أن يتوجه لناحية السمك المثلج ويلتقط سمكة أخرى.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن طائر البجع الذي يدعى "أوفي" تم إنقاذه من قبل صيادين لبنانيين، بعد أن كان مصابا في البحر، ومنذ وقتها، والطائر يمر على المطعم يوميا لتناول السمك.

وقال سكان محليون إن الدخول اليومي لطائر لبجع يدخل بعضا من المرح لحياتهم، في وقت عانى فيها السكان من أزمات حقيقية في بيروت، منذ انفجار مرفأ بيروت والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.