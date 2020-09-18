هزة أرضية تضرب جزيرة خرج الإيرانية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر فى منطقة قريبة من جزيرة "خرج" بشمال منطقة الخليج، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأشار مركز الرصد الزلزلى فى إيران، إلى أن "الهزة وقعت فى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وكان مركزها على عمق 19 کیلومترا". وأضاف: "مركز الهزة يبعد 68 کیلومترا من جزيرة خرج على خط الطول الجغرافى 49.62 شرقا والعرض 29.25 شمالا". وأكد المركز أنه "بالنظر إلى وقوع الزلزال على مسافة 68 كيلومترا عن الجزيرة، فإنه لم ترد أية أنباء عن وقوع خسائر".

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