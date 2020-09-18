أعلن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا. وأشار جياماتي إلى أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال في تصريحات لمحطة إذاعية محلية “جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية". وكان 18 موظفا في مكتب الرئيس أليخاندرو جياماتي ومرافقيه الأمنيين قد أًصيبوا في وقت سابق بفيروس كورونا. وقرر أليخاندرو جياماتي العمل عن بعد وتعقيم مكاتب الرئاسة، بعد اكتشاف إصابة الموظفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة رئيس جواتيمالا بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.