تسيير المهاجرين غير الشرعيين .. اتفاق موريتاني أسباني أوربي لتدريب الأمن

وقعت كل من موريتانيا وأسبانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق لتعزيز وتوسيع دائرة التعاون بينهما في مجال تسيير تدفق المهاجرين غير الشرعيين من خلال دعم قدرات الاستجابة والتدخل لدى قوات الأمن.
كما خصص الطرفان جزءا من اجتماعها لتقييم ما وصفها بالتقدم المحرز في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة بين مختلف الأطراف، والتي تمس مجالات متعددة كمكافحة الهجرة غير النظامية، وتدريب وتجهيز قوات الأمن وكذا إدارة الحدود".
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واستعرض الجانبان التحديات القائمة والتهديدات الجديدة التي تظهر من حين لآخر خاصة المتعلقة منها بقضايا الاتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود.
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