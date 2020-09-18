مرسوم ملكي سعودي بشأن اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مرسوما ملكيا بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية.
وجاء في المرسوم الملكي: "بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (146-33) بتاريخ 15-8-1441هـ, ورقم (292-50) بتاريخ 22-11-1441 هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) بتاريخ 13-1-1442هـ
رسمنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 26-5-1441 هـ الموافق 21-1-2020م، بالصيغة المرافقة
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
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