ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري

صرح وزير الديوان الأميري الكويتي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في مراسم أقيمت بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وأضاف وزير الديوان الأميري أن تكريم الرئيس الأميركي يأتي اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة، والدور الكبير الذي يقوده أمير الكويت في المنطقة والعالم، وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، وتزامنا مع قرب حلول الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وأعلن وزير الديوان الأميري، أن الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، مثل أمير البلاد في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الأميركي.

وأعلن البيت الأبيض أنه لطالما كان الأمير منذ عقود صديقا وشريكا لا يتزعزع للولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض أن الأمير هو أيضا دبلوماسي لا مثيل له، حيث شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاما، وأن وساطته التي لا تعرف الكلل للنزاعات في الشرق الأوسط، بسد الانقسامات في ظل أكثر الظروف صعوبة.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيد للغاية، لمنح هذا التكريم لصديقه العزيز الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ووسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى، هو وسام مرموق ونادرا ما يمنح، كما أنه لا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس عادة لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى.

وأعلن البيت الأبيض أن نجل الأمير الأكبر، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، سيستلم الجائزة نيابة عن الأمير في حفل خاص.