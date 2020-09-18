جونسون يحذر: موجة كورونا الثانية تضرب بريطانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده تواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأضاف جونسون في تصريحات للصحفيين "ننظر بعناية لانتشار الوبء خلال الأيام الماضية.. وليس لدينا شك.. نحن الآن نشهد الموجة الثانية".
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن الموجة الثانية لفيروس كورونا انتشرت في فرنسا واسبانيا ومعظم أوروبا، مضيفا "امر لا مفر منه أننا سنراه في هذا البلد".
وألمح جونسون إلى احتمالية إعادة فرض الإغلاق الكلي، مؤكدا أن السبيل الوحيد لعدم اتخاذ ذلك القرار هو اتباع الارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي، موضحا أن الأمر محل دراسة.
وتشهد بريطانيا زيادة في إصابات فيروس كورونا مسجلة 385,936 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في 41,732 حالة.
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