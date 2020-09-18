يؤكد دبلوماسيان ان التحقيق الذي يجريه حلف الناتو حول الحادث البحري بين أنقرة وباريس صنف على أنه "حساس للغاية" بحيث لا يمكن مناقشته علنا وإلقاء اللوم على طرف بعينه، في ظل الحرب الكلامية بين الطرفين، وفقا لصحيفة "ايكاثيمرني" اليونانية.
اقرأ أيضا:
وتقول الصحيفة في تقريرها إن تلك القضية تؤكد الصعوبات التي يواجهها حلف الناتو مع تركيا، التي تدخل في صراع مع اليونان بشأن حقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط.
تعود الواقعة للعاشر من يونيو، عندما حاولت فرقاطة فرنسية في مهمة تابعة للحلف الأطلسي تفتيش سفينة ترفع علم تنزانيا يشتبه في تهريبها أسلحة إلى ليبيا، إلا أن باريس تؤكد أنها فرقاطتها تعرضت لمضايقات من قبل سفن تابعة للبحرية التركية كانت ترافق سفينة الشحن ، وتتهم تركيا بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وبحسب الصحيفة، يبدو أنه من غير المحتمل أن يتمكن التحقيق من حل الخلاف بين الطرفين، بينما يؤكد مسؤول بحلف الناتو أن التقرير انتهى، لكنه رفض التعليق على الواقعة.
وأوضح دبلوماسي أوروبي أن التحقيقات تبقى طي الكتمان، فيما يقول آخر بالناتو إن إصرار الحلف على الاحتفاظ بعلاقته بأنقرة يعني عدم وجود استعداد لتوجيه أصابع الاتهام لها.
يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه لهجة العداء بين باريس وأنقرة، حيث انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي السلوك غير المقبول لحكومة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بينما هدده الأخير بعدم "العبث مع تركيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حساس للغاية.. الناتو يتكتم نتائج تحقيق الحادث البحري بين فرنسا وتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.