نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتحاد أوروبي ضد تركيا" بسبب سياساتها الاستفزازية وخلق التوترات بالمنطقة (فيديو) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حذر جوزيب بوريل، الممثل الأعلى الأوروبي لشؤون الخارجية والأمن، من مخاطر حدوث صدامات عسكرية بين تركيا واليونان فبحسب لقاء له مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وقال بوريل إن منطقة شرق المتوسط باتت على "صفيح ساخن" وأنه من الضروري أن يتدخل الاتحاد الأوروبي للدفاع عن أمنه بعد التوترات التي أثارتها تركيا مع قبرص واليونان، حيث اتهمت الخارجية القبرصية تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين "شطري قبرص" واستمرارها في أنشطتها "غير المشروعة" في المتوسط، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.
متنبأ باحتمالية اندلاع صراع إقليمي بسبب الأنشطة التركية كما حذرت فرنسا من فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا بسبب التوترات في شرق البحر المتوسط إذا لم تتراجع عن سياستها التوسعية.
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