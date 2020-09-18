انت الان تتابع تفاصيل خبر مستجدات كورونا في السعودية 18 سبتمبر .. واقتراب نسبة الشفاء من 94% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة الصحة السعودية عن مستجدات كورونا بالمملكة اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020م، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بنشر إحصائية مفصلة توضح فيها عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي الجديدة والإجمالية، وتفاصيل الإصابات داخل مناطق المملكة والحالات النشطة والحرجة، فضلًا عن بعض الإرشادات الهامة للمواطنين، كما تبين الإحصائية إجمالي عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في العالم .

مستجدات كورونا في السعودية 18 سبتمبر

وكشفت الوزارة من خلال بيانها اليومي، عن مستجدات كورونا داخل المملكة العربية السعودية، وشمل التقرير البيانات التالية :

عدد حالات الإصابات الجديدة 576 حالة، ثبت إيجابية تحاليلها ضمن إجراءات الفحوصات اليومية التي تجريها الوزارة في كافة أنحاء المملكة .

إجمالي عدد الإصابات حتى اليوم بالمملكة 328.720 حالة .

عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم 1.145 حالة، تم خروجهم من المستشفياتن بعد التأكد من تحول تحاليلهم المعملية من إيجابية إلى سلبية .

بلغ إجمالي حالات التعافي في المملكة حتى اليوم 308.352 حالة شفاء، بإجمالي نسبة شفاء بلغت 93.8% .

عدد حالات الوفاة المسجلة اليوم بالمملكة 31 حالة، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 4.430 حالة وفاة .

أكثر مدن المملكة في إصابات كورونا اليوم 18 سبتمبر

شمل التقرير الذي نشرته وزارة الصحة السعودية اليوم عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إحصائية بإصابات كورونا في مدن ومناطق المملكة وأكثرها في عدد الغصابات اليومية والتي كانت على النحو التالي :

المركز الأول

مكة المكرمة بعدد إصابات بلغت 58 حالة إصابة جديدة .

المركز الثاني

مدينة جدة بعدد إصابات بلغت 52 حالة إصابة جديدة .

المركز الثالث

مدينة الهفوف بعدد إصابات بلغت 47 حالة إصابة جديدة .

المركز الرابع

مدينة الدمام بعدد إصابات بلغت 47 حالة إصابة جديدة .

المركز الخامس

مدينة الرياض بعدد إصابات بلغت 35 حالة إصابة جديدة .

موضوعات ذات صلة :

مستجدات كورونا في السعودية 12 سبتمبر .. استمرار تراجع الإصابات وزيادة طفيفة للوفيات

مستجدات كورونا في السعودية 10 سبتمبر .. استمرار تراجع الإصابات اليومية

مستجدات كورونا في السعودية 8 سبتمبر .. استمرار تراجع الإصابات اليومية