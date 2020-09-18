وزير خارجية الإمارات يغرد بالعبرية: "شنا توفا"

غرد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، باللغة العبرية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب "شنا توفا" بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

ويوافق اليوم الجمعة، 18 سبتمبر أول عيد رأس السنة العبرية، ويبدأ من مساء الجمعة، وينتهي في مساء 20 سبتمبر.

وعلق عدد من المتابعين الإسرائيليين على التغريدة، حيث كتب الصحفي الإسرائيلي بهيئة البث الإسرائيلية، شمعون أران: "جزيل الشكر والتقدير معالي الوزير! وكل عام وأنتم بألف خير وبركة والصحة".

وعلق حساب إسرائيل بالعربية التابع لوزارة الخارجية على التغريدة وقال: "ما أجمل أن تجمعنا الأفراح والمناسبات السعيدة التي لن يفرقنا فيها حتى اختلاف اللغات فلغة الفرح والسعادة والسلام والحب واحدة واللسان هو واحد.

وكتب رئيس قسم التواصل الاجتماعي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوناثان جونين، وقال: "شكرا من إسرائيل.. سنة سعيدة.. سنة سلام.. سلام يصنعه الشجعان..".

وكتب الصحفي باراك رافيد: "شكرا جزيلا. كل عام وانت وكل الشعب في دولة الامارات بالف خير".