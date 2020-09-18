فنكوش أردوغان.. تركيا لا تستطيع استغلال حقل الغاز الجديد في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أواخر أغسطس الماضي أن سفينة التنقيب "فاتح" التابعة لشركة البترول التركية، اكتشفت حقلًا ، يضم احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي ، تبلغ 11 تريليون قدم مكعب ، في البحر الأسود.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، يقع الحقل المكتشف في ضمن بئر تونا-1 في حقل غاز صقاريا داخل المياه الاقتصادية الخالصة التركية في البحر الأسود، وبعمق 4525 مترًا تحت قاع البحر، الذي يبدأ على عمق كيلومترين من سطحه.

وقوبلت أنباء اكتشاف الحقل المذكور بسعادة حماسية في تركيا، بالنظر إلى التكلفة الباهظة التي تتحملها تركيا لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

وبحسب المجلة، فمن المؤكد أن الاكتشاف يعد تطورًا واعدًا بالنسبة لأمن الطاقة في تركيا، لكن لا تزال هناك تساؤلات معلقة تحيط بالجدوى الاقتصادية لبئر تونا-1، ووفقًا لبنوك استثمارية، فإن القضية الرئيسية هي القيمة الاقتصادية لاحتياطي الغاز القابل للاستخراج من البئر وما إذا كانت هذه القيمة ستبرر عمليات التنقيب المكلفة في المياه العميقة.

ونقلت المجلة عن الباحث بمؤسسة وود ماكينزي لأبحاث واستشارات الطاقة والتعدين توماس بوردي أن "مركز حوض البحر الأسود عميق وبارد ويحتوي على كمية ضئيلة من الأكسجين، وهذه الظروف تتطلب خبرات متخصصة ليست في متناول شركة البترول التركية، قائلا إن تطوير حقل غاز صقاريا يتم في أعمق نقطة من البحر الأسود وفي بيئة شديدة الصعوبة".

ويؤكد خبراء أن تركيا بحاجة إلى مساعدة من شركة كبيرة للتنقيب وإنتاج الغاز من أجل استغلال الحقل الجديد، لا سيما إن اكتشفت شركة البترول التركية المزيد من احتياطيات الغاز على أعماق أبعد.

ويشيرون إلى أن تركيا لا تُبدي حماسة كبيرة للتعاون مع شركات التنقيب والإنتاج العالمية الكبرى في ظل الشروط التي تفرضها هذه الشركات للمشاركة في الإنتاج.

وأعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونمز أن شركة البترول التركية ستتولى وحدها أعمال الحفر بالكامل، وإن كان يمكن التعاقد مع شركة من الباطن لتنفيذ الجزء الخاص بمد أنابيب الغاز إلى الشاطئ التركي.

ومن المؤكد أن شركات خدمات النفط والغاز المحلية التركية ستقدم ما تستطيع من مساعدة لشركة البترول التركية من أجل استغلال الاكتشاف الجديد، لكن أحد العوائق الأساسية في هذا الصدد أن شركة البترول التركية لا تتمتع بخبرة كبيرة في أعمال الحفر والاستخراج على أعماق بعيدة تحت سطح الماء.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الغاز الطبيعي عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي، وفي عام 2019، اشترت الدولة أكثر من 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بتكلفة 41 مليار دولار.

ولا شك أن كمية احتياطيات الغاز الضخمة في بئر تونا-1 من شأنها أن تساعد على تقليل فاتورة استيراد الغاز، لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق حلم الرئيس التركي بتحويل تركيا إلى مصدّر صاف للطاقة.