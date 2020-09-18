تخسيس 10 كيلو في اسبوع بدون أي معاناة

ويتم تقسيم الاكل على وجبات و سناكس مع تناول كمية كبيرة من المياه على مدار اليوم و ممارسة الرياضة حتى لو كان المشي لمدة تلت ساعة و نيل قسط كاف من الراحة

وفي البداية يكون عند القيام من النوم وهو تناول كوب من الليمون الدافئ بملعقة من العسل

ثم في وجبة الإفطار نتناول بان كيك الشوفان

ثم سناك قطعتين بيض + خياره

و في الغذاء تناول علبة تونة تم تصفيتها و 5 ملاعق مكرونة طبق سلطة خضراء

و سناك قطعتين برتقال

و في العشاء تناول علبة زبادي خالية الدسم و ملعقة من العسل

و نشرب كوب من القرفة والزنجبيل

وذلك علي مدار الثلاث أيام من الأسبوع وفي الثلاث أيام الآخرين نتناول

بمجرد الصحيان من النوم نشرب كوب من القهوة

و في الإفطار نتناول بيضتين + تفاحه

و نتناول سناك خياره

و في الغذاء تناول نصف فرخة مشوية + طبق سلطة

و تناول سناك علبة زبادي لايت بالليمون

و في العشاء تناول قطعة جبنة قريش + خيارة

و نشرب كوب من الليمون بالعسل

و يجب علينا تناول الطعام بكميات مناسبة بحيث يكون كمية الحرق للطعام عاليه و بالتالي يتم نقص الوزن. وذلك بأن تكون السعرات الحرارية ليست عالية و أقل من التي يحتاجها الجسم و بالتالي يبدأ الحرق في الجسم من المخزون المتواجد بداخله و يصبح الجسم رشيق .