الفلكي الشوافي: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية
أوضح الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب مساء اليوم السواحل الجنوبية لجزيرة كريت اليونانية.
وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابة فيس بوك، إن مواقع الرصد الزلزالي ومنها USGS رصدت مساء اليوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020 حوالي الساعة 7:28 مساءً بتوقيت صنعاء (UTC+3) زلزال بلغ 5.9 درجة على مقياس رختر ضرب السواحل الجنوبية لجزيرة كريت اليونانية وبورة الزلزال كانت على عمق حوالي 44 كيلومتر تحت سطح الأرض وحتى كتابة هذا لا يتوفر أي معلومات او أنباء عن أضرار أو ضحايا.
هذا وكان بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعية افادو بان بعض سكان السواحل الشمالية في مصر شعروا بالهزة الأرضية، علما بأن أقرب السواحل المصرية تبعد حوالي 375 كيلومتر من مركز الهزة الارضية في جزيرة كريت اليونانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الفلكي الشوافي: زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.