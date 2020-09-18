وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب سيلتقى الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح ممثلا عن أمير الكويت، مساء الجمعة فى البيت الأبيض. ويلتقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح العلاج بالولايات المتحدة، وأفاد الديوان الأميرى باستقرار حالته الصحية بقوله: "حالته مستقرة ويتلقى علاجه المقرر". وأوضح وزير شؤون الديوان الأميرى، الشيخ على جراح الصباح، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن الديوان على تواصل مستمر مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب رئيس الحرس الوطنى، الذى طمأن الجميع على صحة أمير البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يلتقى ممثل أمير الكويت فى البيت الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.