إصابة رئيس جواتيمالا بفيروس كورونا

وفى حديثه مع إذاعة محلية، قال غياماتى: "لقد كانت نتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد إيجابية". وتشير آخر الإحصائيات إلى تسجيل 83664 إصابة و3036 وفاة بالفيروس فى البلاد.

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