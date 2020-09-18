ممثل أمير الكويت يتسلم وسام الاستحقاق الأمريكي من ترامب.. صور

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري برتبة "قائد أعلى" لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وذلك في مراسم أقيمت في البيت الأبيض اليوم الجمعة. وتسلم الشيخ ناصر صباح الأحمد نيابة عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق من قبل الرئيس ترامب. من جانبه على الشيخ صباح ناصر الصباح على حسابه بتويتر "شركا بحجم السماء للرئيس دونالد ترامب وحكومته على تكريمهم التاريخي لوالد الجميع سمو الأمير شفاه الله وعفاه". ونشرت وسئل إعلامية صورا من مراسم تسلم الشيخ ناصر صباح الاحمد الوسام الأمريكي من الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

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