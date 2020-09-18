بسبب ليبيا.. الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على شخصيات تركية

قالت وكالة آكي الإيطالية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر أوروبي مطلع، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، سيتوجهون- خلال اجتماعهم الاستثنائي، الاثنين القادم- لرفع اسم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا.

وأشارت الوكالة، إلى أن الاتحاد كان قد وضع اسم "صالح"، قبل سنوات، على لائحة العقوبات ضمن قائمة من يعرقلون الحل السياسي في ليبيا.

ونقلت عن المصدر قوله: "رأينا خلال هذا الصيف أن السيد عقيلة صالح تعاون بشكل جيد لمصلحة الحل السياسي في ليبيا ويجب أن يأخذ فرصته".

واعتبر المصدر أن بروكسل مستعدة لرفع وتعديل عقوباتها حسب تطورات الوضع في ليبيا.

وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على أشخاص وهيئات بسبب انتهاكها لحظر توريد السلاح لليبيا بموجب قرار الأمم المتحدة، مبينا أن بعضهم أتراك وبعضهم من جنسيات أخرى.