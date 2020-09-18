أعلن الريئس الأمريكي دونالد ترامب عن توفير لقاح كورونا لجميع الأمريكيين بحلول شهر إبريل المقبل.
وأكد ترامب، أن بلاده ستكون قادرة على تصنيع 100 مليون جرعة على الأقل، من اللقاح، قبل نهاية العام الجاري.
وفي وقت سابق، هاجم مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، بسبب أدائه في التعامل مع وباء فيروس كورونا.
وقال بايدن، إن طريقة تعامل ترامب مع وباء كورونا، ترقى إلى حد الجريمة، مشيرًا إلى تقليل الرئيس من خطورة المرض على الشعب الأمريكي، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
وتساءل بايدن حول إدعاءات ترامب عن العلاج الجديد المضاد لفيروس كورونا: "أنا لا أثق في الرئيس فيما يخص الأدوية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يعلن عن توفير لقاح كورونا في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.