ترامب يعلن عن توفير لقاح كورونا في هذا الموعد

أعلن الريئس الأمريكي دونالد ترامب عن توفير لقاح كورونا لجميع الأمريكيين بحلول شهر إبريل المقبل.

وأكد ترامب، أن بلاده ستكون قادرة على تصنيع 100 مليون جرعة على الأقل، من اللقاح، قبل نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق، هاجم مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية، جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب، بسبب أدائه في التعامل مع وباء فيروس كورونا.

وقال بايدن، إن طريقة تعامل ترامب مع وباء كورونا، ترقى إلى حد الجريمة، مشيرًا إلى تقليل الرئيس من خطورة المرض على الشعب الأمريكي، وفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتساءل بايدن حول إدعاءات ترامب عن العلاج الجديد المضاد لفيروس كورونا: "أنا لا أثق في الرئيس فيما يخص الأدوية".