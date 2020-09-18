لاستهداف خليفة البغدادي.. حاملة طائرات وبوارج أمريكية تعبر مضيق هرمز إلى الخليج

أفادت قناة "العربية" بأن البحرية الأمريكية أدخلت حاملة طائرات وبوارج حربية تابعة للأسطول الخامس إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز.

وأوضح الأسطول الخامس أن المجموعة الهجومية أبحرت في الخليج لدعم التحالف الدولي ضد داعش.

وكشفت وثائق استخباراتية نشرها مركز مكافحة الإرهاب الدولي في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، بعض المعلومات الجديدة عن خليفة أبو بكر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم داعش الإرهابي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت الوثائق إن زعيم داعش الحالي، محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المكنى بـ "أبو إبراهيم القرشي"، وشى بالعشرات من أصدقائه وقدم معلومات عنهم إلى واشنطن في عام 2008، حين كان معتقلًا في العراق.

وأضافت الصحيفة أن "المولى" المعروف أيضا باسم "الحاج عبد الله"، تم القبض عليه في عملية ليلية في الموصل في يناير 2008، حيث كان مطلوبًا لكونه نائب زعيم القاعدة في المدينة ويصدر أوامر بشن عمليات خطف وإعدام.

وبعد اعتقاله، قال القرشي للمحققين إنه كان على علم بأنشطة إرهابية، بينما قلل من تورطه، حيث وشى بـ88 شخصًا ذكرهم في ثلاث جلسات استجواب امتدت لساعات واصفا فيهم دور كل منهم.

وكان تنظيم داعش أعلن في مارس الماضي، اسم قائده الجديد "القرشي" عقب مقتل أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 بسوريا.