دوت الخليج :- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الخميس، تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 270 حالة محليّة و9 لقادمين من الخارج في فنادق الحجر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 270 اصابة محلية بفيروس كورونا في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.